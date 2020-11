29-årig mand idømt 14 års fængsel i rockerkonflikt

Jim-Bo Poulsen er idømt 14 års fængsel for drabsforsøg på en rocker fra Satudarah

Højesteret har idømt 29-årige Jim-Bo Poulsen 14 års fængsel for drabsforsøg. Rettens dommere vurderer, at drabsforsøget er sket som led i en konflikt mellem rockergrupperne Bandidos og Satudarah.

Natten til 13. november 2017 trængte to maskerede mænd ind i en lejlighed på Østre Ringvej i Næstved. Her boede en 25-årig hashsælger fra Satudarah. Hash-sælgeren blev skudt seks gange i arm, ben og mave. Han var en overgang i livsfare, men overlevede.

28-årige Jim-Bo Poulsen blev i marts 2019 idømt 12 års fængsel for at være den ene af de to gerningsmænd, der trængte ind i lejligheden.

Den dom er nu ændret til 14 års fængsel for drabsforsøg.

