29-årig sigtet for at forsøge at voldtage 12-årig mens konen var i fødsel

29-årige Luis Perez-Giron fra den amerikanske stat Maryland er sigtet for i to tilfælde at have begået overgreb og forsøgt at voldtage en 12-årig pige. Én af gangene mens hans kone var i fødsel.

Det skriver blandt andre New Tork Times.

Ifølge retsdokumenter, som WJLA er i besiddelse af, kendte Luis Perez-Giron i forvejen sit 12-årige offer, eftersom hans kone er tæt veninde med pigens mor.

Lyttede til musik med lillesøster

Ifølge dokumenterne fandt det første overgreb sted, da pigens familie var på besøg i Luis Perez-Girons hjem.

Hun havde angiveligt befundet sig på hans værelse sammen med sin to-årige lillesøster og lyttet til musik, da han kom ind i rummet til dem.

Mens de andre voksne opholdt sig i stuen, satte Luis Perez-Giron sig ifølge retsdokumenterne på sengen og begyndte at kysse den 12-åriges nakke.

Mens han sad der, rørte han også ved hendes bryster og kønsdele. Efterfølgende skulle han have truet pigen med, at han ville komme hjem til hende og skade hendes familie, hvis hun fortalte om det til sin mor.

Mens konen var i fødsel

Den anden episode udspillede sig angiveligt 8. maj, også i hans hjem. hvor Luis Perez-Girons kone var gået i fødsel og havde bedt den 12-årige piges mor om at passe deres fem år gamle søn.

Kort efter var Luis Perez-Giron kommet hjem og havde fundet den 12-årige alene i hjemmet.

Da hun så ham, havde hun ifølge det lokale medies oplysninger låst sig inde på et badeværelse for at undgå ham.

Efter lidt tid troede hun, han havde forladt lejligheden og låste sig ud af badeværelset. Men Luis Perez-Giron var stadig hjemme, og fik ledt pigen hen på en sofa, hvor han igen rørte ved hendes bryster og forsøgte at tage hendes bukser af.

Det lykkedes den 12-årige pige at undslippe ham og fik igen låst sig selv inde på badeværelset. Men da hun igen troede, han var væk og kom ud, gentog scenariet sig.

Luis Perez-Giron havde gemt sig i et skab, og sprang frem og overfaldt pigen, da hun kom ud fra badeværelset.

Denne gang rev han hendes trøje af og begyndte endnu en gang at røre ved hendes bryster. Han forsøgte også - igen - at få hendes bukser af, men igen undslap hun ham.

Risikerer 20 års fængsel

Retsdokumenterne beskriver, at den 29-årige mand sagde til pigen, at han 'ville voldtage hende, når hun var fyldt 13 år' og truede hende med at angribe hende igen, hvis hun sladrede.

Luis Perez-Giron er fængslet uden mulighed for kaution.

Han risikerer op til 20 års fængsel, hvis han bliver dømt i sagen. Ifølge hans advokat, Esteban Gergely, nægter han sig skyldig. Hans retssag begynder 6. september.