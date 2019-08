29 dræbt i masseskyderier: Sociale medier radikaliserer mennesker

Præsident Donald Trump sagde på et pressemøde mandag, at internettet og sociale medier har været med til at radikalisere mennesker. Der skal en forebyggende indsats til, mener han.

Udmeldingen kommer, efter at 29 mennesker mistede livet i to masseskyderier i USA i weekenden.

Donald Trump har bedt Justitsministeriet om at arbejde med lokale myndigheder og sociale medie-koncerner i et håb om at kunne opdage masseskyderier, før de finder sted.

Indenlandsk terrorisme

Weekendens skyderier i USA var indenlandsk terrorisme. Sådan lød det også fra præsidenten på pressemødet.

- Vi skal sørge for, at de, der er døde, ikke er døde forgæves, siger han.

Han opfordrer blandt andet til, at der bliver gjort en større forebyggende indsats mellem Justitsministeriet, lokale myndigheder og sociale medier, så mulige gerningsmænd bliver opdaget, før de når at angribe nogen.

29 dræbt

I grænsebyen El Paso i Texas blev 20 mennesker dræbt lørdag. En 21-årig mand er sigtet for forbrydelsen. Han havde ifølge politiet lagt et manifest på de sociale medier, inden han begik sin forbrydelse.

Det peger i retning af, at han havde opbygget et had til latinamerikanere, som ifølge ham var ved at fortrænge hvide i USA. Syv af de dræbte var mexicanere.

Søndag blev ni mennesker dræbt under et natligt skyderi i byen Dayton i staten Ohio, inden gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet.

Efter skyderierne sagde Trump, at 'had ikke har nogen plads i vores land'.