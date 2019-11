29 luksusbiler i lade: Mand fængslet

En 31-årig mand er i dag, lørdag, blevet fængslet i foreløbigt fire uger i en sag, der handler om stjålne luksusbiler. Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Manden blev tidligere i dag fremstillet ved Retten i Lyngby.

Manden nægter sig skyldig.

Konkret er manden sigtet for dels et tyveri af en Maserati-bil, der fandt sted natten mellem 4. og 5. november samt forsøg på efterfølgende hæleri af bilen, dels er han sigtet for i en nordsjællandsk lade at have været i besiddelse af en stribe stjålne biler.

I ølge sigtelsen indeholdt laden ikke færre end 29 luksusbiler, blandt andet af mærkerne Lamborghini, Mercedes, BMW og Range Rover.

En del af disse biler var stjålet, mens andre var klonet.

I forhold til de stjålne biler er de hovedsageligt stjålet i Nordsjælland og København inden for de seneste måneder.

Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre, ligesom manden er er belagt med navneforbud.

Politiet fandt bilerne gemt væk i en lade på en landejendom ved Gørløse i Nordsjælland i går.

Her tog det politiet og Falck flere timer at tømme laden i forbindelse med, at de mange biler skulle fragtes væk.

I går var Ekstra Bladet i kontakt med ejeren af den stjålne Maserati, som forsvandt fra indkørslen til en villa på Strandvejen i Charlottenlund i begyndelsen af ugen.

Ejeren ønsker ikke at stå frem ved navn, men tilhører en kendt dansk erhvervsfamilie med flere hundrede millioner kroner på kistebunden. Han bekræfter, at bilen er blevet stjålet, men havde lørdag ikke fået besked fra politiet om, at bilen var fundet.