30-årig anholdt og sigtet for hjemmerøveri

En 30-årig mand er blevet anholdt for et røveri, der fandt sted 17. oktober

To måneder efter et groft hjemmerøveri fandt sted i Nykøbing er en 30-årig mand blevet anholdt og sigtet.

Han blev anholdt mandag på slaget 11.53. Han er sigtet for at have været med til at røve en mand fra Nordfalster i sit eget hjem. Manden blev truet og tvunget til at hæve kontanter i flere hæveautomater i Nykøbing og Nørre Alslev.

Det er den anden mand, der bliver anholdt i sagen. Han er 28 år, blev anholdt 22. oktober og sidder varetægtsfængslet.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Opdateres ...