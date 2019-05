30-årig anholdt: Sigtet for frihedsberøvelse af kvinde

Fredag er en 30-årig mand anholdt og sigtet for ulovlig frihedsberøvelse og vold

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 30-årig mand er fredag eftermiddag blevet anholdt i Aabenraa.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for at have frihedsberøvet og begået vold mod en 27-årig kvinde.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at både manden og kvinden er fra lokalområdet.

Efter planen skal den 30-årige mand fremstilles i grundlovsforhør, hvor politiet vil anmode om lukkede døre.

Ekstra Bladet følger sagen.