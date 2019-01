30-årig fængslet for skud mod Nicki Bille

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

KØBENHAVNS DOMMERVAGT(Ekstra Bladet): En 30-årig mand skal foreløbigt sidde varetægtsfængslet frem til 31. januar i sagen om skud mod fodboldspilleren Nicki Bille 1. juledag.

Det har en dommer ved Københavns Dommervagt netop besluttet.

Ifølge politiets sigtelse stod den 30-årige mand bag det skud med et haglgevær på helt tæt hold, som efterlod fodboldspilleren hårdt såret i højre underarm.

Den 30-årige nægter sig skyldig.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, og derfor er det uvist, hvad den 30-årige mand har forklaret om episoden, som udspandt sig i Nicki Billes hjem i Sluseholmen kort efter klokken 23. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger måtte lægerne fjerne 40 hagl fra fodboldspillerens arm efter skudepisoden.

Den tidligere danske landsholdsspiller blev hårdt såret i armen ved skudepisoden. Foto: Jens Dresling

Den nu varetægtsfængslede mand, som er beskyttet af navneforbud, meldte sig selv til politiet sent fredag eftermiddag efter ni dage på fri fod.

I forvejen er to andre personer, en 23-årig kvinde og en 30-årig mand, sigtet i sagen. Begge blev anholdt på gerningsstedet kort efter skudepisoden og blev tilbageholdt i tre døgn, inden de 29. december sidste år begge blev frigivet.

Heller ikke deres forklaringer om skudepisoden i Nicki Billes lejlighed i Københavns Sydhavn er ikke kendt, fordi grundlovsforhøret mod duoen ligeledes blev holdt for lukkede døre, da politiet på det tidspunkt ledte efter den tredje mistænkte.

Udover sigtelsen om drabsforsøg er den varetægtsfængslede og de to andre i sagen subsidiært sigtet for ved grov kådhed at have forvoldt skade på fodboldspilleren.

Derudover er trioen sigtet for at have været i besiddelse af det skarpladte haglgevær på et offentligt sted før under og efter skyderiet.

Alle tre nægter sig ligeledes skyldige i de øvrige sigtelser.