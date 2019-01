30-årig mor tiltalt: Pinte lille datter med chili, kogende vand og hårnåle

En lille pige var gennem tre år udsat for ubeskrivelige rædsler, når hun blev mishandlet af sin mor, der blandt andet smurte chili i datterens ansigt og øjne, skoldede hendes håndled med kogende vand fra en sutteflaske og skar hende i armene med hårnåle.

Sådan lyder tiltalen mod en 30-årig somalisk mor, der senere på måneden stilles for retten i Svendborg. Hun nægter sig skyldig. Hvis den 30-årige bliver dømt, kræver anklagemyndigheden hende udvist af Danmark.

Tiltalen lyder på grov vold med karakter af mishandling og trusler på livet.

Det var en anmeldelse fra en bekymret kommune, der satte politiet på sagen. Pigen blev video-afhørt, og det er især hendes forklaringer, der nu har ført til tiltalen mod den 30-årige kvinde.

Ifølge tiltalen er mishandlingen sket i tiden fra april 2015, hvor pigen var syv år gammel, og frem til 4. november 2018, hvor politiet skred ind.

Datteren menes i dag at være 11 år gammel, men der er tvivl om hendes præcise fødselsdato.

Fik klud i munden, så hun ikke skreg

Ifølge tiltalen blev pigen slået adskillige gange med knyttet og flad hånd, og det skete flere gange, mens moderen kneblede datteren med en klud i munden eller tape for munden, så hun ikke skreg.

Pigen blev også, ifølge tiltalen, holdt fast mod gulvet, mens moderen, der sad på hende, slog hende med en grydeske af træ. Ved en anden episode satte moderen sig på barnet og tog halsgreb på hende, så hun ikke kunne trække vejret.

En anden gang blev hun bundet på hænder og fødder på sengen og slået i ansigtet med flad hånd. Ved to episoder smurte moderen chili eller væske med chili i ansigtet og øjnene på datteren, som hun greb i håret og forsøgte at tvinge chili-væsken i munden på hende.

Volden eskalerede endnu mere, ifølge tiltalen, i 2016 og 2018. Pigen måtte behandles for brandsår, da moderen havde holdt hende fast og hældt kogende vand over pigens håndled fra en fyldt sutteflaske. Skoldningen gav pigen varige ar.

Skåret med hårnåle

Efter en sidste volds-episode i november sidste år blev moderen anholdt. Over to dage fra 2. til 4. november skal den 30-årige have pint sin datter ved at skære hende på begge arme med hårnåle, der efterlod mere end 20 mærker på hver arm.

Samtidigt truede den 30-årige med at slå pigen ihjel, mens hun havde en kniv i hånden.

Politiet har beslaglagt to knive og en rulle tape, der blev brugt til at true og kneble pigen.

Retssagen kører den 16. og 21. januar. Sagen er rejst som en domsmandssag, hvor der kan idømmes op til fire års fængsel.