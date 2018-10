30-årigt drabsoffer blev skudt gennem øjet på tæt hold

Et enkelt skud fra en ni millimeter Glock-pistol gennem offerets højre øje var omgående dræbende, da en 30-årig mand kort før midnat 22. december i fjor blev likvideret på en p-plads ved Tørvebryggen i Randers tæt ved Randers Regnskov.

I en pøl af blod sank den dræbte om, mens drabsmanden og to andre i følge anklageskriftet tog flugten i en sort Ford Kuga. Efter en hæsblæsende flugt ned gennem Jylland og det nordlige Tyskland blev trioen anholdt af tysk politis aktionsstyrke på motorvejen ved Neumünster nord for Hamborg.

På det tidspunkt sad de tre danskere i en Peugeot 206 sammen med to hollandske mænd. Alle fem blev anholdt, men hollænderne blev kort efter sat på fri fod.

Ukendt motiv

Nu oprulles mordsagen ved retten i Randers, hvor et nævningeting skal vurdere beviserne mod en 37-årig eks-rocker, en 39-årig kvinde og en 19-årig mand. Alle tre tiltalte har nordjyske rødder og kommer fra Aalborg-området.

Hvad der fik dem til at søge mod Randers dagen før lillejuleaften og i følge tiltalen skyde den 30-årige mand på klos hold, vil formentlig komme frem i retten. Der har været rygter fremme om narkogæld, men de er ikke officielt bekræftet.

I følge anklageskriftet er det alene den 37-årige eks-rocker, som er tiltalt for selve drabet. Han nægter sig skyldig, men har erkendt at have medbragt pistolen under flugten.

Kvinden og den 19-årige mand er tiltalt for sammen med eks-rockeren af have medvirket til at holde våbnet skjult under flugten.

Der er afsat fem retsdage til drabssagen med forventet dom 7. december.

