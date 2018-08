30 mænd sigtet for voldtægt af piger helt ned til 12 år

Kriminalpolitiet i England har sigtet 30 mænd samt en kvinde for voldtægt og menneskehandel. Voldtægterne er blevet begået i Huddersfield-området i det nordlige England mod piger helt ned til 12 år. Politiet i West Yorkshire fortæller, at de fem påståede ofre er unge piger og børn i alderen fra 12-18 år.

De voldsomme overgreb er blevet begået i årene fra 2005 til 2012. De 30 mænd og en kvinde vil blive fremstillet ved retten i Kirklee den 5. og 6. september.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Metro, og Newsweek

Her ved retten i Kirklee skal de 30 voldtægts-sigtede mænd samt en kvinde fremstilles i retten i starten af september måned. (Foto: PR Foto)

Voldtægtsmændenes navne er offentliggjort

Politiet har i øvrigt offentliggjort navnene på flertallet af de sigtede i sagen. Og det er voldsom læsning. Sådan her lyder f.eks nogle af sigtelser mod de 30 mænd:

Mohammed Sajjad, 31, fra Huddersfield, sigtet for fire tilfælde af voldtægt mod piger fra 13-15 år, en voldtægt mod en pige under 13 år samt for at have solgt piger videre til sex.

Basharat Hussain, 31, fra Huddersfield sigtet for to tilfælde af voldtægt mod piger i alderen fra 13-15 år.

Mohammed Waqas Anwar, 29, fra Huddersfield, sigtet for fem tilfælde af voldtægt mod en pige i alderen fra 13-15 år.

Og sådan fortsætter det ellers med alvorlige sigtelser mod de øvrige 27 mænd, der bliver nævnt ved navn.

Der er i øvrigt sigtet yderligere 12 mænd i den store voldtægtssag. De kan imidlertid ikke navngives af diverse juridiske grunde. Disse 12 mænd er også sigtet for diverse overtrædelser i forbindelse med sagen fra Huddersfield-området.