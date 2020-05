300 kilo vandpibetobak hapset af politiet

To mænd kan se frem til en regning på en halv million kroner

Vandpibetobak i læssevis pakket i plastikbøtter og stablet i papkasser. Det var det syn, der mødte politiet, da de åbnede varerummet på et køretøj ved grænsen mellem Tyskland og Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse lørdag.

I alt blev der fundet 295 kilo vandpibetobak, da Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi for godt en uge siden fattede mistænke til et køretøj med to mænd nær Grænseovergang Møllehus i Tønder. Ved nærmere kontrol blev tobakken fundet.

Politifoto

Vandpibetobak er som bekendt ikke ulovligt, men det er ulovligt at indføre den store mængde tobak uden hverken at have anmeldt indførslen eller betalt de nødvendige afgifter.

Det får de to smuglere dog rig mulighed for nu. Toldstyrelsen har nemlig sendt en regning på 500.000 kroner til mændene, hvoraf der henholdsvis er tale om en 30-årig dansk statsborger og en 40-årig svensk statsborger.