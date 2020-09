300 til piratfest - så kom politiet

Chef for beredskabet hos Københavns Politi Peter Dahl er ikke imponeret.

- Vi kan konstatere, at der har været mange unge mennesker i Københavns gader, siger han om lørdag nat i København.

- Det giver de traditionelle udfordringer: Jo fuldere, man bliver, jo mindre afstand holder man.

Det er især de unge mennesker, Peter Dahl løfter pegefingeren overfor.

Piratfest lukket

Vildest gik det for sig i Nordhavn, hvor 300 mennesker var samlet til en såkaldt piratfest i en hal.

Her havde arrangøren af festen hverken tilladelse til at sælge alkohol eller respekteret forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Derfor fik han en bøde, og festen blev lukket.

Kom nu

Generelt har Peter Dahl ikke meget ros til overs til de unge københavnere, der ellers fik en opsang fra både Rigspolitiet og København og Københavns Vestegns Politi i går eftermiddags:

- Jeg sidder ikke tilbage med en fornemmelse af, de unge har lyttet voldsomt.

Om opførslen i går aftes får konsekvenser i form af flere restriktioner, tør han ikke spå om.

I stedet har han en opfordring:

- I Aarhus viste de, at de kunne knække smittekurven. Lad os nu vise, at vi også kan i København.

- Fortsætter smitten med at stige, bliver det nok slet ikke sjovt at have fritidsliv i byen.