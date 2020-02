31-årig fængslet for brandbomber mod Christiansborg

31-årig mand forklarede, at det var frustration, der gjorde, at han fredag og lørdag to gange forsøgte at sætte ild til Christiansborg

En 31-årig mand fra en forstad til København er blevet fængslet i 24 dage for to tilfælde af brandstiftelse mod Christiansborg.

Det er resultatet, efter at manden søndag eftermiddag er blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Her erkendte manden blankt, at det var ham, der fredag omkring klokken 23.50 kastede tre molotov-cocktails mod Dronningeporten. Og at han igen dagen efter klokken 19 hældte benzin ud over døren til hovedindgangen på Christiansborg og antændte det. Men han ville alene erkende hærværk og ikke den alvorligere sigtelse for forsætlig brandstiftelse.

Den tæt byggede mand, der er født og opvokset i Danmark, måtte udstyres med et stykke serviet-papir, da han ankom til grundlovsforhøret iført en af Københavns Fængslers karakteristiske blå T-shirts. Manden var tydelig påvirket og våndede sig flere gange, inden han fortalte, at han var klar til at svare på de spørgsmål, som anklageren havde til ham.

- Jeg var frustreret. Det har ikke noget at gøre med den politik, der bliver ført derinde. Det er noget personligt mod mig, sagde manden som det første.

- Det er ikke sådan, at jeg ønsker en ny regering.

Den 31-årige fortalte, hvordan han havde lavet tre molotov-cocktails på to vinflasker og en ølflaske, inden han tog en taxa fra sit hjem til Christiansborg. Herefter gik han hen til Dronningeporten og antændte dem en efter en, hvorefter han til fods gik over slotspladsen og fandt en taxa, der kørte ham hjem.

Foto: Kenneth Meyer

Her blev han til næste dag, hvor han igen tog af sted med tre nye molotov-cocktails ved middagstid. Denne gang i en bus.

Men folk ved Christiansborgs hovedindgang gjorde, at han fortrød. I stedet gik han ned til havnefronten og smed flaskerne i en skraldespand.

Det var hans plan at vende tilbage senere for at forsøge sig igen.

Da han nogle timer senere vendte tilbage, var de skjulte flasker imidlertid blevet fjernet fra skraldespanden. I stedet tog han omkring en tankstation. Købte en halvanden liters colaflaske, som han tømte og fyldte med benzin.

Herefter tog han tilbage på Christiansborg, hvor han klokken 19 hældte indholdet ud over indgangsdøren ved hovedindgangen og antændte det.

Der er sket betydelige skader på trædøre. Foto: Kenneth Meyer

Efter brandbombe mod Christiansborg: Person anholdt

Den 31-årige blev i området, og han fortalte under grundlovsforhøret, at han faktisk gerne ville anholdes, da en motorcykelbetjent fik øje på ham.

- Jeg ved, at det er forkert, og at jeg kommer på skideren nu. På den anden side føler jeg mig allerede på skideren, sagde han i retten.

Se også: Brandbombe blev kastet mod Christiansborg

Meget tyder på, at det er personlige problemer og frustration over sin egen siutation, som gjorde, at den 31-årige gjorde, som han gjorde. Hans forsvarer fortalte i retten, at hun ville foreslå fængsling i surrogat på grund af mandens psykiske tilstand.

Dommeren kunne imidlertid ikke træffe sådan en afgørelse, da hun manglede lægelige dokumenter, som kunne antyde, at der var noget i vejen med den 31-årige.

Derfor blev beslutningen altså varetægtsfængsling, hvor han vil blive tilset af en læge. Fængslingen skete, fordi dommeren mente, at han ville risikere at begå ny ligeartet kriminalitet, hvis han forblev på fri fod.

Det er endnu ikke gjort op, hvor store skaderne er.