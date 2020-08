31-årig mand skød sig foran politifolk

For øjnene af flere politifolk skød en 31-årig mand sig tidligt i morges på en rasteplads ved Skærup på motorvej E45 syd for Vejle.

Den 31-årige, hvis nationalitet ikke er oplyst, var ved 3.30-tiden i høj fart på flugt for politiet i det sydgående motorvejsspor med flere patruljevogne i hælene.

Årsagen til politiets interesse for bilen er foreløbig ukendt, men den 31-årige havde åbenbart så stor ulyst til at tale med politiet, at han valgte at tage sit liv.

Pludselig drejede han i høj fart ind på Skærup-rastepladsen og fortsatte videre ned ad frakørselsrampen . Her standsede han pludselig bilen, og for øjnene af flere betjente rettede han et skydevåben mod sig selv og trykkede af. Flere politifolk overværede selvmordet. Alle forsøg på at redde mandens liv var forgæves.

Skærup Vest spærret af

Den voldsomme episode fik straks politiet til at afspærre kørselsvejen til Skærup Vest, og samtidig blev Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) tilkaldt, hvilket er rutine, når politiet har været involveret som part i en sag med dødelig udgang.

Et stort hvidt telt fra Beredskabsstyrelsen er i øjeblikket placeret over flugtbilen, mens kriminalteknikere og en retsmediciner undersøger køretøjet og den døde mand.

- Vi har en efterforsker på stedet og er i færd med at undersøge baggrunden for den 31-åriges død. Herunder omstændighederne omkring den forudgående politiindsats, siger fuldmægtig Marianne Pedersen, DUP, til Ekstra Bladet.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvorfor politiet havde sat efter den 31-åriges bil. Hans nationalitet - og bilens - vil DUP'en heller ikke sige noget om i øjeblikket.

Rastepladserne Skærup Vest og Øst, der ligger over for hinanden få kilometer nord for motorvejsudfletningen til Fyn og Sønderjylland er inden for se senere år blevet kraftigt udvidet med flere hvilepladser til lastvogne.

Mystik om politiaktion på rasteplads