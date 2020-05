31-årig sigtet for at tæve sin søns mor ihjel

Den sigtede nægter sig skyldig og overvejer at kære varetægtsfængslingen

En lille dreng har mistet sin mor, efter at hans far, ifølge politiet, tæskede hende ihjel store bededag.

Den 32-årige kvinde udåndede på hospitalet, efter hvad politiet betegner som en voldsepisode på en adresse i Nakskov.

Hun var blevet påført alvorlige kvæstelser i hovedet og indre blødninger. På kroppen var der blå mærker og flænger. Det fremgår af sigtelsen mod faren til hendes søn, en 31-årig mand, der lørdag eftermiddag blev varetægtsfængslet i fire uger.

Slog selv alarm

Han ringede selv 112 og blev siden anholdt på den adresse, hvorfra den maltrakterede kvinde blev hentet og bragt til sygehuset og siden afgik ved døden.

Dommeren fandt dog ikke grundlag for at fængsle den 31-årige for vold med døden til følge, men udelukkende grov vold.

- Dommeren kunne ikke tage stilling til paragraf 246 (straffelovens bestemmelse om vold med døden til følge), da der endnu ikke er fastlagt en klar dødsårsag, siger anklager Susanne Bluhm til Ekstra Bladet.

Politiet har plomberet ejendommen, hvor hverken den nu afdøde eller sigtede er registreret med bopæl. Foto: Per Rasmussen

Leder efter centralt vidne

Den 31-årige, som lørdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, fremstod fattet, da han iført en blå dna-dragt og maosko blev stillet for en dommer.

Han nægter sig skyldig og har taget forbehold for at kære varetægtsfængslingen.

Anklager Susanne Bluhm overbeviste ved grundlovsforhøret dommeren om at lukke dørene, da der er et centralt vidne i sagen, som politiet endnu ikke har kunnet få fat i.

Ekstra Bladet havde derfor ikke mulighed for at høre mistankegrundlaget beskrevet i detaljer eller den sigtedes eventuelle forklaring.

Ingen fast bopæl

Huset, hvor kvinden ifølge politiet blev tævet, er nu plomberet. Da Ekstra Bladet lørdag lagde vejen forbi, lå en enkelt buket blomster foran køkkendøren, hvor en glasrude var knust.

Hvorvidt den 32-årige kvinde og lidt yngre mand dannede fast par, da hun døde, er uklart. Men den afdøde og nu varetægtsfængslede har ifølge anklageren opholdt sig på adressen i tiden op til den tragiske episode.

En enkelt buket lørdag eftermiddag. Foto: Per Rasmussen

Det er heller ikke klart, hvilken tilknytning de to har haft til boligen. Ingen af dem er registreret på adressen, og den 31-årige mand har ingen fast bopæl. En anden mand, der bor på adressen, har Ekstra Bladet uden held forsøgt at få kontakt til.

Ifølge sigtelsen fandt voldsepisoden sted før klokken 13 i går. Den 31-årige blev anholdt klokken 16.27.

Det bekræftede han selv højt og tydeligt i retslokalet. Se også: 32-årig kvinde død: Mand anholdt Den muskuløse mand svarede højt og tydeligt på de få spørgsmål, dommeren stillede før dørlukningen.

Manden har kort skæg og brunt hår med lidt rødligt skær. Det er barberet tæt i siderne og mest fyldigt på toppen. Han har mange tatoveringer - blandt andet på hænderne.