31 anholdt i kæmpe narkoaktion: Her blev alle ansatte lagt i håndjern

Det var en større indsats, da politiets særlige efterforskningsgruppe onsdag formiddag gennemførte en række aktioner på Sjælland og anholdt 31 personer i en kæmpe sag om halvandet ton kokain og heroin.

Det fortæller den albanske indehaver af vaske- og poleringsfirmaet Diamond Carwash i Ishøj, Fatjun Braha.

Han var selv på arbejde et af de steder, hvor politiet slog til. Men der var ingen af de i alt 31 anholdte, som blev taget med fra hans adresse, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var voldsomt. Jeg har ikke oplevet noget lignende, siger Fatjun Braha til Ekstra Bladet.

Kunder gennet væk

Det var klokken 10.13, at Fatjun Braha talte op mod 20 betjente, som pludselig kom ind i forretningen. Det skete, mens en håndfuld kunder var til stede.

- Jeg sagde til dem 'helt ærligt, er I sikre på, at I er kommet til det rigtige sted'. Men det var de. Og alle ansatte blev lagt i håndjern. Og vi fik at vide, at vi var sigtet for at overtræde narko- og våbenlovgivningen, siger Fatjun Braha.

Kunderne blev gennet væk og blev udspurgt om navne og personnumre.

- Det var så pinligt, siger Fatjun Braha, der blev gennet over i et hjørne i hans forretning.

Nabovirksomhed også påvirket

Siden lukkede politiet portene til adressen og også ansatte i nabovirksomheden FK Svejseudstyr blev bedt om at åbne bagagerummene i deres biler.

Freddy Kaselev driver den forretning, og også han havde kunder, der opdagede politiets tilstedeværelse.

- Det værste er altså, at politiet ikke efterfølgende beklager den gene, de har påført uskyldige virksomhedsejere. Nu går rygterne jo, og det giver et dårligt image. Folk kommer og spørger mig, hvad jeg har med den sag at gøre. Ingen af os er beskidte på nogen måde, siger Freddy Kaselev.

Fik intet med sig

Også hundeførere var til stede. Det er Freddy Kaselev og Fatjun Brahas oplevelse, at politiet intet fik med sig. Og alle ansatte blev også efterfølgende løsladt, da politiet senere var færdige med undersøgelsen af stedet.

Politiinspektør Torben Svarrer bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet har været til stede på adressen i Ishøj onsdag formiddag. Men han har i øvrigt ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer til politiets aktion på stedet, oplyser han til Ekstra Bladet.

Den forklaring er Fatjun Braha og Freddy Kaselev ikke tilfredse med.

- Politiet burde sige, at de undskylder ulejligheden, når der ikke er noget at komme efter. Men det gør de ikke, siger Freddy Kaselev.

Rødder i Albanien

De 31 anholdelser er sket i et samarbejde mellem SEØ, politikredsene på Sjælland, myndighederne i Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien og Tyskland og Europol.

Efterforskningen har rettet sig mod et organiseret kriminelt netværk med rødder i Albanien.

Netværket mistænkes for indsmugling og videredistribution af cirka 1650 kilo kokain og heroin i Danmark. I forbindelse med aktionen har politiet beslaglagt "større" mængder narko, våben og kontant beløb.