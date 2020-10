319 sigtet i kæmpe færdselsrazzia: Mor havde barn i bagagerum

I Østjylland er 319 bilister over de seneste fire dage blevet sigtet for forskellige færdselsovertrædelser

Østjyllands Politi har over fire dage sigtet 319 bilister i en kæmpe færdselsaktion.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Under den fire dage lange aktion fik en lang række bilister bøder og klip i kørekortet, og flere fik endda frakendt kortet.

28 bilister kørte over for gult eller rødt lys, 37 kørte uden sele, 33 foretog ulovlige svingninger, 17 kørte med mobilen i hånden, og 25 kørte for stærkt.

'Det er direkte nedslående, at vi over kun fire dage kan skrive så mange sager. Vi ved, at der er problemer med færdselskulturen i området, og det er derfor, vi prioriterede en større indsats derude. Men det er stærkt bekymrende, at så mange bilister blæser på færdselsreglerne til fare for andre trafikanter,' siger politikommissær Amrik Chadha i pressemeddelelsen.

Faldt i søvn i selvkørende Tesla med 150 km/t.

Havde barn i bagagerum

Pressemeddelelsen beskriver også nogle lidt mere besynderlige færdselsovertrædelser.

For eksempel har politiet sigtet en mor, som havde sit barn i bagagerummet, for ikke at spænde barnet fast.

- Der er tale om et teenagebarn, og vi ved ikke, hvorfor vedkommende skulle ligge der, fortæller Amrik Chadha til Ekstra Bladet som dog tilføjer, at der ikke var tale om tvang.

Politiet fik også standset flere bilister, der slet ikke havde tilladelse til at køre bil. En bilist fik således beslaglagt sin bil, da han i løbet af i år flere gange er blevet taget i at køre uden førerret. En anden bilist blev to gange på 10 minutter sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Anders Fogh: Straf vanvidsbilister hårdere