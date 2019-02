32-årig fængslet: Tvang kæreste til at grave sin egen grav

En 32-årig mand fik et år og tre måneders ubetinget fængsel for flere voldsepisoder mod sin kæreste

Voldsomme overfald og trusler på livet sendte en 32-årig mand et år og tre måneder i fængsel fredag i Retten i Hjørring.

Manden blev dømt for i alt ti voldsepisoder, der udspillede sig i perioden 29. maj 2018 til 3. november 2018. Den mest voldsomme episode fandt sted 25. oktober, hvor kæresteparret var på besøg hos voldsmandens mor i Ribe.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Jesper Sønderup til Nordjyske.

På vej til sin mor, valgte den 32-årige mand at holde ind på en rasteplads, hvorefter han slog sin kæreste adskillige gange i hovedet, spyttede på hende og greb hende om halsen.

Derefter tvang han hende til at gå med ind i skoven, hvor han beordrede hende til at grave sin egen grav med sine bare hænder.

Han truede hende på livet med, at han havde patroner tiltænkt mordet på hende og hendes ekskæreste.

Til sidst gav han hende et ultimatum: At se ham have sex med en anden kvinde, eller at dø.

Trusler på trusler

Den 32-årige erkendte sig skyldig i nogle af anklagerne, men Retten i Hjørring fandt ham skyldig i alle anklager.

Han blev også dømt for at have truet kæresten på livet, hvis hun gik til politiet.

Manden er varetægtsfængslet, indtil han skal afsone sin straf.