32-årig kvinde voldtaget under koncert med verdensband

En hundelufter opdagede de to formodede voldtægtsmænd og fandt kvinden i et buskads

En hundelufter fra Glasgow i Skotland har overfor de skotske medier beskrevet, hvordan han fandt en 32-årig voldtaget kvinde i noget buskads i forbindelse med verdensbandet Foo Fighters koncert i Bellahouse Park i Glasgow i lørdags.

Hundelufteren havde hørt kvindens desperate skrig om hjælp lige før midnat lørdag aften.

'Jeg hørte skrig fra en kvinde og løb hen mod nogle buske. Her stod en mand foran buskene, og jeg fik øje på en anden mand inde i buskene på det sted, hvor jeg kort efter fandt den voldtagne kvinde.'

Det skriver flere medier heriblandt Metro , The Scotsman og Daily Record

Netop nu har politiet indledt en jagt på to formodentlige gerningsmænd. Tæt ved gerningsstedet var der i øvrigt et telt med G4S-sikkerhedsvagter, men de havde ikke hørt kvindens skrig om hjælp.

Rystende behandling

Sikkerhedsvagterne, der tog sig af sikkerheden under Foo Figthers-koncerten, har fortalt det skotske medie Daily Record, at de samarbejder med politiet i forbindelse med efterforskningen af voldtægten af den 32-årige kvinde.

En repræsentant for sikkerhedsvagterne har oplyst, at kvinden blev udsat for en rystende behandling i forbindelse med voldtægten. Vagterne kontaktede straks politiet, da de fandt frem til hende.

Politiet i Skotland har bekræftet, at de efterforsker en anmeldt voldtægt i forbindelse med Foo Fighters-koncerten. Og politiet har også afspærret et område i parken, hvor voldtægten fandt sted.

Mere end 70.000 mennesker overværede i øvrigt koncerten lørdag aften.