32-årig mand anholdt for voldtægtsforsøg mod 15-årig pige

En pige på 15 år blev natten til mandag forsøgt voldtaget i Esbjerg, mener politiet. En mand på 32 år er blevet anholdt i sagen.

Han blev anholdt lige efter anmeldelsen, der kom ved tre-tiden i nat.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Vi bliver spurgt, om sagen har forbindelse til de tilfælde af blufærdighedskrænkelse, der i december er anmeldt i Esbjerg. Den har ingen forbindelse til blufærdighedskrænkelserne. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 31, 2018

Politiet skriver også, at de bliver spurgt til, om voldtægtsforsøget har noget at gøre med den mand, som politiet lige nu leder efter i forbindelse med at han de seneste to uger, har befamlet kvinder på cykel.

Det afkræfter de.

Lukkede døre

En anklager vil mandag eftermiddag bede Retten i Esbjerg om at varetægtsfængsle den anholdte.

Hvordan han stiller sig til sigtelsen, har politiet ikke umiddelbart oplyst noget om.

Desuden ønsker politiets talsperson ikke at sige, om den anholdte og pigen kender hinanden i forvejen eller oplyse om andre omstændigheder i sagen.

Det begrundes med, at anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene ved grundlovsforhøret.