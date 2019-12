33-årig fængslet: Sigtet for seksuelt misbrug af barn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet ved Retten i Randers i en sag om seksuelt misbrug af en pige.

Han nægter sig skyldig og kærede afgørelsen.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Han blev torsdag fremstillet i et grundlovsforhør, der har besluttet, at der var grund til at varetægtsfængsle ham frem til 6. januar.

Konkret er han sigtet for at misbrugt en pige seksuelt flere gange.

Overgrebene er formentlig fundet sted i årene fra 2011 til 2014. Pigen har på de tidspunkterne for den mistænkte forbrydelse været mellem 10 og 13 år.

