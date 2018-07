33-årig mor tiltalt: To drenge og en baby blev mishandlet dagligt

Tre små drenge - den ene en kun få måneder gammel baby - fik daglige voldsomme tæsk i hjemmet på Lolland af en 33-årig afrikansk kvinde, som var mor til de to yngste drenge og stedmor til den ældste.

Det mener Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, der har tiltalt den 33-årige for vold med karakter af mishandling ved dagligt - og som afstraffelse - at have tævet børnene med kraftige slag med knyttet og flad hånd og med en grydeske af træ og en badesandal.

Kvinden, der stammer fra Kenya og som i 2015 kom til Danmark for at blive gift med en dansk mand, nægter sig skyldig.

Hun havde en søn med fra Kenya, mens den danske mand også havde en søn, som hun blev stedmor til, og sammen fik parret en dreng.

Forsøgte at stoppe vold mod baby

De to ældste drenge, der i dag er otte og 11 år gamle, blev blandt andet afstraffet, når de forsøgte at forhindre moderen i at slå sin baby, der blev født i 2017.

Drengene var vidner til, at babyen, når han græd, blev kastet hårdt ned i dobbelt-sengen og fik hårde slag med flad hånd på armene, lyder tiltalen.

Drengene frygtede, at den 33-årige på et tidspunkt ville slå dem ihjel - hvad hun havde truet med - hvis de fortalte om volden til faderen eller kommunen.

- De nærede en så konstant og stor frygt for tiltalte - som de frygtede på et tidspunkt ville slå dem ihjel - at de, på vej hjem fra skole, begge ofte tissede i bukserne, fordi de vidste, at de nu skulle hjem og have tæsk af tiltalte, skriver anklager Bente Huus Larsen i sit anklageskrift.

- Når drengene græd på grund af volden grinede hun blot, lyder det i anklageskriftet.

Manden fik også bank

Ifølge tiltalen stod volden i hjemmet på fra starten af 2015, hvor den 33-årige flyttede ind i huset, og frem til november 2017.

Volden gik hårdt ud over børnene, der blev påført kraftige smerter og blodunderløbne mærker. Stedsønnen fik blandt andet et kraftigt slag i brystet, så han røg bagover og slog hovedet ind i en radiator.

Men heller ikke den 33-åriges mand gik ram forbi. Kvinden er tiltalt for vold mod manden, der blev overfaldet med knytnæveslag og kraftige spark på kroppen, mens han sov.

Da parrets baby var tre måneder gammel gik kvinden, ifølge tiltalen, amok og overfaldt sin mand, der sad på gulvet og forsøgte at skærme babyen mod moderen. Han blev slået og sparket, så han fik kraftige smerter, et mindre sår i baghovedet og blod i urinen.

Efter at parret var flyttet fra hinanden sendte kvinden eks-manden dødstrusler på sms, lyder tiltalen, og hun punkterede alle fire dæk på hans bil.

Den 33-årige kvinde er også blevet tiltalt for vidnetrusler og trusler på livet mod de to ældste drenge for at forhindre, at de sladrede om den daglige vold til faderen eller til kommunen.

Hun ville slå børnene ihjel, hvis faderen fik besked om, at hun slog dem, siger anklageskriftet, der beskriver at truslerne fik drengene til at tie om de daglige tæsk.

Sagen kommer for retten i Nykøbing Falster den 30. juli, og anklagemyndigheden tager forbehold for at kræve den 33-årige udvist til Kenya.