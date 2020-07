33-årig tiltalt: Voldtog sin lillesøster og truede med at dræbe hende

En 33-årig mand er blevet tiltalt af Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi for brutalt at have voldtaget sin lillesøster og truet med at slå hende ihjel, hvis hun fortalte nogen om voldtægten.

Den 33-årige nægter sig skyldig. Sagen kommer for Retten i Nykøbing Falster 3. august.

Den fuldbyrdede voldtægt skete 11. maj i år om natten på en adresse i Nykøbing Falster, men allerede da søsteren, som i dag er 28 år, kun var knapt 14 år gammel udsatte broren hende for et seksuelt overgreb, lyder det i anklageskriftet.

Også dengang truede han med at slå lillesøsteren ihjel, og hun tav om overgrebet, indtil hun anmeldte den nye voldtægt i maj.

Også tiltalt for incest

Foruden voldtægt og vidnetrusler er den 33-årige tiltalt for incest.

Det første overfald på søsteren skete, ifølge tiltalen, i 2006, hvor han om natten gik ind på sin sovende søsters værelse, lagde sig i sengen hos hende og udsatte hende for et andet seksuelt forhold end samleje. Bagefter truede han med at slå hende ihjel.

Ved 01-tiden om natten 11. maj i går indfandt manden sig hos søsteren og truede med at slå hende ihjel, hvis hun ikke åbnede døren. Han gav hende straks tre-fire knytnæveslag i maven og to spark på kroppen.

Så hev han tøjet af hende, lagde hende på sengen og tiltvang sig samleje ved at tvinge hendes ben fra hinanden.

Efter voldtægten sagde den 33-årige, ifølge tiltalen, at han ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte nogen om voldtægten, som hun dog anmeldte.