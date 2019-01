34-årig død i ulykke

En 34-årig landmand er tirsdag omkommet i en arbejdsulykke i Glejbjerg øst for Esbjerg.

Det skriver jv.dk.

Manden blev fundet død under en væltet minilæsser ved en ejendom på Skovbøllingvej.

Politiet oplyser ifølge JydskeVestkysten, at minilæsseren stod i noget mudder, og det vurderes, at den er skredet i den bløde jordbund og er væltet ned over den 34-årige mand.

Politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi Morten Alslev oplyser til Ritzau, at det var manden forlovede, der fandt ham under minilæsseren.

Politi og redning blev alarmeret klokken 11.37, og både politi og lægehelikopter blev sendt til stedet. Her blev manden dog erklæret død på stedet.