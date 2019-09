34-årig fængslet: Truede med skarpladt pistol til beboerfest

Et skænderi til en beboerfest i et rækkehuskvarter i Søborg førte til, at 34-årig mand hentede pistol

En fest i et beboerlokale i Søborg lørdag aften udviklede sig så vanvittigt, at en 34-årig mand søndag morgen er blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 11. oktober.

Det oplyser anklager ved Københavns Vestegns Politi, Bo Bjerregaard, til Ekstra Bladet.

Manden er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og for trusler. Han nægter sig imidlertid skyldig i den alvorlige sigtelse, der nu risikerer at koste ham en længere fængselsstraf.

Det var ellers planen, at det skulle have været festligt, da deltagerne til beboerfesten mødtes i beboerlokalet i rækkehuskvarteret.

Det var det også i mange timer, men kort efter midnat begyndte flere festdeltagere at skændes.

- Der opstår simpelthen nogle uoverensstemmelser. Det gør, at den sigtede henter en pistol, som han truer nogle af de øvrige festdeltagere med, siger Bo Bjerregaard.

Politiet blev tilkaldt, og manden blev anholdt. Bo Bjerregaard fortæller, at sagen og de implicerede intet har med bandemiljøet at gøre.

Straframmen for våbenbesiddelse er blevet skærpet betydeligt i de senere år. Det er navnlig sket på grund af adskillige sager i bandemiljøet, hvor våben er blevet anvendt. I den aktuelle sag kunne omstændighederne for den 34-årige ikke være meget værre. For hans våben var skarpladt og klar til brug.

Hvis manden bliver dømt, er der automatisk en straf på to et halvt års fængsel forbundet med forbrydelsen.

Pistolen er nu blevet beslaglagt af politiet.