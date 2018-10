34-årig mand anholdt for voldtægt

Sydjyllands Politi skriver på Twitter, at man har anholdt en 34-årig mand fra Haderslev.

Manden sigtes for at have begået en voldtægt mod en kvinde i Haderslev mandag.

Den 34-årige blev anholdt tirsdag aften 20.10. Han bliver fremstillet onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.

Anklagemyndigheden har ikke flere detaljer i sagen på nuværende tidspunkt.