34-årig sigtet: Forsøgte at stjæle betjents pistol

Politiet var tilkaldt efter en anmeldelse om, at manden spillede for høj musik

Det blev ikke vel modtaget, da to politifolk fra Nordjyllands Politi onsdag eftermiddag troppede op i en 34-årig mands lejlighed i Hjørring efter en anmeldelse om, at manden spillede for høj musik.

Torsdag blev manden varetægtsfængslet ved Retten i Hjørring for trusler mod de to politifolk.

Han er sigtet for onsdag eftermiddag i sin lejlighed at have forsøgt at tage den ene betjents tjenestepistol. Men det mislykkedes, fordi den var fastgjort i skæftet.

Umiddelbart efter råbte manden, 'I will fucking kill you with your own gun', til betjentene.

Manden har delvist erkendt sigtelsen og blev varetægtsfængslet i fire uger.