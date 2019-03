34-årig sigtet: Gramsede på bryst og uddelte tæsk

En 34-årig man er blevet varetægtsfængslet, efter at have udøvet vold mod to personer og blufærdighedskrænke en pige

En 34-årig mand fra Næstved skulle nok have stillet flasken fra sig noget tidligere, end han gjorde fredag første marts, hvor en våd eftermiddag udviklede sig til en tur bag tremmer.

Politiet sigter ham nemlig for vold mod en 14-årig dreng og for at blufærdighedskrænke en 15-årig pige fredag eftermiddag. Han kan bare ikke selv huske det.

Han er også sigtet for vold mod en 53-årig kvinde fredag formiddag. Det er dog uklart, om den 34-årige allerede var fuld her.

- Det første forhold om vold erkendte han delvist. Han erkender, at der var tumult. De andre to forhold nægter han sig skyldige i, fordi han ikke kan huske det, forklarer senioranklager Mariam Khalil.

Slog i nakke og i ansigt

Den 53-årige kvinde blev slået i nakken og hevet i håret af den sigtede, og det skulle være sket omkring klokken 10.29 fredag ifølge sigtelsen.

Sigtede og forurettede havde en relation, men hvilken kan anklageren ikke komme nærmere.

Selvom hukommelsen er blevet sløret i løbet af dagen, har det ikke holdt den sigtedes knytnæver nede.

En 14-årige dreng måtte lægge ansigt til tre umotiverede knytnæveslag i og omkring øjet, der efterlod drengen svimmel og med synlige mærker.

Hvor meget den 14-årige kom til skade, kan anklageren ikke fortælle præcist.

- Lad os bare sige, at der er optaget billeder af den forurettede, og man kan sagtens se, han var blevet slået, siger Mariam Khalil.

Gramsede på bryst

Drengen blev slået i et S-tog kørende fra syd mod nord, hvor den 34-årige også er sigtet for at have kysset den 14-årige pige på kinden og gramset på hendes ben, arm, knæ, hals og det ene bryst.

Den sigtede har ikke noget relation til hverken den unge pige eller dreng.

Den 34-årige blev anholdt på banegården i Næstved klokken 16.48 fredag, da en togkontrollør anmeldte ham.

Han er blevet varetægtsfængslet frem til 20. marts ved et grundlovsforhør lørdag.