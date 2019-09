34 dræbt i brand: Rapport afslører stort svigt

I alt 34 mennesker mistede livet, da der natten til mandag 2. september udbrød brand om bord på båden Conception ved øen Santa Cruz Island ud for Los Angeles i Californien.

Den voldsomme tragedie er en af de værste transport-ulykker i USA i nyere tid, og mange prøver stadig at forstå, hvordan ulykken kunne ske.

Og det spørgsmål er nu kommet et skridt tættere på et svar. Således har det amerikanske svar på Havarikommissionen, National Transportation Safety Board (NTSB), udgivet en foreløbig rapport om ulykken.

Ulykken er et foreløbigt bud på hændelsesforløbet, og kommissionen kommer således endnu ikke med bud på, hvad der var årsag til branden.

Af rapporten fremgår det dog, at alle besætningsmedlemmer sov, da branden opstod. Og det er i strid med reglerne, der kræver, at mindst ét medlem af besætningen er vågen på alle tidspunkter, skriver CNN.

Blev vækket af lyd

Der var i alt seks besætningsmedlemmer og 33 gæster om bord på båden, der blev brugt til dykkerture. Kun fem af besætningsmedlemmerne overlevede branden blandt alle de ombordværende.

Af rapporten fremgår det, at der var i alt tre niveauer på båden: Det øverste dæk, hvor styrehuset og personalerummene var, hoveddækket med spisesal og kabys, samt det nederste dæk, hvor passagererne sov, og hvor der var badefaciliteter og motorrum.

Da ulykken indtraf sov fem besætningsmedlemmer i køjer bag styrehuset, mens det sidste besætningsmedlem sov i styrehuset. Vedkommende blev på et tidspunkt vækket af en lyd, som han gav sig til at undersøge, og det viste sig, at der var en brand i agterenden af soldækket, som stammede fra spisesalen.

Han alarmerede derfor det øvrige personale, hvorefter bådens kaptajn gav besked til kystvagten.

Redningsmandskab forsøgte forgæves at bekæmpe flammerne. Foto: Ventura County Fire Department/AFP/Ritzau Scanpix

Forsøgte forgæves at redde gæster

Herefter forsøgte personalet ifølge rapporten at komme ned til gæsterne på det nedeste dæk, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi det hele var indhyllet i røg og flammer.

De endte derfor med at flygte fra båden til et nærliggende fartøj, hvor de bad om hjælp igen. To besætningsmedlemmer tog efterfølgende tilbage til det brændende skib for at lede efter overlevende, men uden held.

I de efterfølgende timer brændte båden helt, og den endte med at synke omkring 20 meter ned. Efterfølgende blev alle de resternede ombordværende erklæret døde.

NTSB afventer nu, at båden bliver bjærget, så den kan blive gennemgået nærmere for tekniske detaljer, som kan løfte sløret for, hvordan branden opstod, og om røgalarmerne om bord på båden virkede som de skulle. Den foreløbige rapport er udelukkende baseret på interviews med personalet, idet kommissionen foreløbig ikke har haft adgang til båden.

Da der kun er tale om en foreløbig rapport, er NTSB heller ikke kommet med nogen anbefalinger om, hvad der kan gøres anderledes fremover på baggrund af ulykken. Der er heller ikke placeret noget strafferetsligt ansvar endnu.