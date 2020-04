34 personer sigtet i Københavns Nordvestkvarter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi har søndag omkring klokken 15 været til stede i området ved Theklavej i Københavns Nordvestkvarter, hvor alt for mange mennesker var samlet på samme sted.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Vi har sidst på eftermiddagen sigtet 34 personer for at have forsamlet sig uden et anerkendelsesværdigt formål i et alt for lille privat klublokale. Hold sammen men hold afstand. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 26, 2020

- Der var samlet alt for mange mennesker i området, og derfor har vi rejst sigtelse for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, siger Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

I alt 34 personer er blevet sigtet, lyder det fra politiet.

- De er blevet sigtet for overtrædelse af forbuddet, og så bliver der på et tidspunkt udstedt en bøde, som de modtager via e-Boks, siger han.

De 34 personer var samlet i et privat klublokale uden et anerkendelsesværdigt formål, fortæller Jesper Bangsgaard, der på nuværende tidspunkt ikke har flere oplysninger at give.

Vil give flere bøder

Lørdag varslede chef for Rigspolitiet Thorkild Fogde, at politiet nu ville uddele flere bøder til folk, der ikke overholder forbuddet om forsamlinger på maksimalt ti personer.

- Den nye strategi adskiller sig grundlæggende på to punkter.

- Punkt et er, at vi kommer til at køre en mere konsekvent linje i forhold til vores sanktionspolitik. Det vil sige færre advarsler og flere bøder.

- Punkt to er, at vi kommer til at tage advarselszoner og forbudszoner i brug for at forhindre sammenstimling på offentlige pladser, sagde han.

Lørdag blev der desuden indført midlertidige forbud mod ophold på både havnefronten ved Islands Brygge i København og ved Lakolk Butikscenter på Rømø.

