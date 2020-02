35-årig anholdt: Sigtet for grov vold og medvirken til voldtægt

Fremstilles i grundlovsforhør her til formiddag i retten i Sønderborg

En 35-årig mand fra Haderslev-området vil klokken 10.00 i dag blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i Sønderborg, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Til Ekstra Bladet oplyses det, at omtalte politikreds har efterforsket en anmeldelse fra en 29-årig kvinde om vold og voldtægt begået over en længere periode i Haderslev-området.

Efterforskningen resulterede onsdag den 12. februar – altså i går – i, at den 35-årige mand blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold og medvirken til voldtægt.



Anklagemyndigheden forventes at anmode om lukkede døre ved retsmødet. Af hensyn til den fortsatte efterforskning kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse yderligere om sagen, lyder det i en pressemeddelelse.

Pressekontakt ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Helle Lundberg, ønsker ikke at uddybe pressemeddelelsen yderligere.

Ej heller vil hun oplyse, om politiet vurderer, at den formodede gerningsmand til voldtægtssagen fortsat er på fri fod, når nu den 35-årige 'kun' er sigtet for medvirken.