35-årig gik over for rødt lys: Nu skal han et år og ni måneder i fængsel

En 35-årig mand fra Syrien er blevet idømt et år og ni måneders fængsel for at have brudt færdselsloven med euforiserende stof på sig

En aften i marts er endt med at blive dyr for en 35-årig mand, da han gik over for rødt lys i Aarhus på Randersvej og tiltrak sig politiets opmærksomhed.

Problemet for den 35-årige mand fra Syrien var, at han havde en del kokain på sig.

Retten i Aarhus har besluttet, at det koster ham et år og ni måneders fængsel og en udvisning af Danmark for bestandigt.

Han blev kendt skyldig i besiddelse af narko med henblik på at sælge det. Derudover blev han også dømt for at gå over for rødt.

Da politiet ville snakke med manden, stak han af fra stedet og gemte sig i en have. Politiet fik dog fat i ham og fandt en pose med 148 gram kokain ved hans gemmested. Efterfølgende fandt politiet yderligere 92 gram kokain på hans bopæl.

- Jeg er tilfreds med, at retten fulgte min påstand om, at mængden af kokain skulle medføre en relativ høj fængselsstraf. Samtidigt er jeg tilfreds med, at kriminalitetens art og den tiltaltes ringe tilknytning til Danmark medførte en udvisning for bestandigt, siger anklager Laura Simoni Pedersen i en pressemeddelelse.

Den 35-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen. Han erkendte dog at have gået over for rødt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra anklager Laura Simoni Pedersen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.