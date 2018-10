35-årig mand dræbt: 14-årig tilbageholdt

En 14-årig dreng er blevet tilbageholdt af politiet i forbindelse med et drab på en 35-årig mand.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 35-årige mand blev onsdag aften fundet død i en lejlighed, og politiet bekræfter nu, at manden blev dræbt.

Den 14-årige og den 35-årige kendte hinanden i forvejen, siger Frede Nissen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Den 14-årige blev anholdt et andet sted end i lejligheden, oplyser vicepolitiinspektøren ved Sydøstjyllands Politi.

En 14-årig menes altså nu at have haft en rolle i sagen, men da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke anholdt, men derimod blot tilbageholdt.

Han bliver nu overdraget til de sociale myndigheder i Kolding Kommune.

Om der er flere indblandet i drabet, eller hvordan drabet fandt sted, vil vicepolitiinspektøren ikke kommentere.

- Vi er tilbageholdende med oplysninger af hensyn til sagen, siger Frede Nissen.