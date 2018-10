35-årig mand fundet dræbt: Person anholdt

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En person er anholdt i forbindelse med et formodet drab på en 35-årig mand i en lejlighed på Snerlevej i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi natten til torsdag.

Den mistænkte blev anholdt klokken 23.10 og sættes ifølge politiet i forbindelse med dødsfaldet. Politiet efterforsker fortsat sagens rette sammenhæng.

- Kan du oplyse, hvilken relation den anholdte havde til afdøde?

- Det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Klokken 18.14 fik politiet en anmeldelse og rykkede ud til adressen på Snerlevej.

Politiet ønsker endnu ikke at oplyse, hvordan den 35-årige måtte være blevet dræbt - eller hvad motivet måtte være.

Politiet har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at der forud for drabet kan have været tale om husspektakler.

Ifølge politiet kan det forventes, at politiets efterforskere vil være på adressen det meste af natten.

Der har også være hundeførere ude at søge efter spor i området.