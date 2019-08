35-årig mor indrømmer: Rask søn gennemgik 13 store operationer

I løbet af de første otte år af sit liv måtte en lille dreng fra Dallas i Texas blandt andet gennemgå 13 store operationer og 323 besøg på hospitalet.

Hans mor, 35-årige Kaylene Bowen, erklærede sig torsdag i sidste uge skyldig i at have forårsaget skade mod sin søn, Christopher, ved at lade ham gennemgå adskillige smertefulde og helt unødvendige indgreb.

Det skriver blandt andre Fort Worth-Star Telegram og CBS Local.

I retten har Ryan Crawford, der er far til den nu 10-årige dreng, forklaret, at han flere gange havde fastholdt overfor myndighederne, at hans søn ikke var syg. Men dommerne havde ifølge ham i mange år taget morens parti.

Løj om kræft

I november 2017 skete der dog endelig noget. Kaylene Bowen mistede forældremyndigheden over både Christopher og hans to yngre halvsøskende, efter de sociale myndigheder var gået ind i sagen.

Ifølge myndighederne viste hun tegn på Münchhausen by proxy - et fænomen, hvor en voksen fremprovokerer symptomer eller skader hos et barn, ofte for at opnå en form for psykologisk tilfredsstillelse eller opmærksomhed.

Kaylene Bowen, 35, forventes at få sin dom til november. Foto: Dallas County Sheriff's Office

De sociale myndigheder fortalte i forbindelse med retssagen, at de kunne se, at Christopher mellem 2009 og 2016 havde været på hospitalet 323 gange og havde været igennem 13 større operationer. Kaylene Bowen havde i al den tid løjet om, at sønnen led af en sjælden genetisk lidelse. Til andre havde hun fortalt en historie om, at drengen havde kræft.

Gennem flere af årene har den 35-årige mor ladet Christopher køre rundt i en kørestol. Hun er desuden anklaget for at have fået ham koblet til en sonde, hvilket resulterede i, at han fik livstruende blodinfektioner. Myndighederne har også forklaret, at Kaylene Bowen på et tidspunkt forsøgte at få en lungetransplantation til sin søn, ligesom hun fik ham indlagt på et hospice for kræftpatienter.

Faren, Ryan Crawford, der fik frataget retten til at besøge sin søn, da han var tre år gammel, af en dommer, der troede på Kaylene Bowens historier, siger til Fort Worth-Star Telegram, at han håber, der i fremtiden vil komme mere fokus på medicinsk børnemishandling.

Han fortæller, at 10-årige Christopher i dag er kommet sig efter sin mors misbrug. Han har det godt, og er ifølge faren blevet 'meget atletisk'.

Kaylene Bowen risikerer op mod 20 års fængsel. Hun forventes at få sin dom til oktober.