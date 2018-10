35-årig tiltalt græd i retten: Sexoffer hængt ud af højhus-vindue

Store følelser prægede fredag den tiltalte under den afsluttende procedure i en omfattende straffesag om voldtægter, andre seksuelle overgreb, trusler og kidnapning i retten i Svendborg.

Det rapporterer Fyns Amtsavis.

I dagens løb græd den 35-årige århusianer 'næsten uafbrudt, mens anklageren og forsvareren talte. Og da han fik det sidste ord sværgede han med tårer i øjnene, at han ikke er en voldtægtsmand.

Manden nægter sig i det store hele skyldig. Men hans reaktion kan også ses i lyset af, at retspsykiatrien i løbet af den månedlange retsproces skal have karakteriseret ham som normalt begavet og egnet til almindelig straf men psykotisk udadreagerende, manipulativt grædende og ansvarsfornægtende.

Sexovergreb på 10. etage

Det er da også et omfattende anklageskrift på 13 A4-ark, der tårner sig op foran den tiltalte. Det ventes at udløse dom og strafudmåling inden for den næste måned. Ikke færre end 22 vidner har bidraget til sagernes afklaring.

Manden er blandt meget andet tiltalt for at have voldtaget en kvinde på et hotel i Berlin 2013. Det påståede overgreb skal også have kastet lussinger og halsgreb af sig. Han slæbte efter anklager Anders Boelskiftes opfattelse gennem hotelværelset og holdt hende ud af et åbent vindue på 10. etage. Han nåede også lige at stikke hende en undskyldning.

I Amsterdam skal han i forbindelse med en anden luksustur i 2017 have voldtaget to kvinder, og forhindret dem i at rejse hjem ved at indrage deres mobiltelefoner, nøgler og pas.

Han er desuden tiltalt for blufærdighedskrænkelse, voldtægtsforsøg og fuldbyrdede voldtægter samme år mod to kvinder i Stenstrup ved Svendborg. En af kvinderne blev under påvirkning af narkotika tvunget til oralsex.

Kørte 205 km/t på motorvej

I forbindelse med de påståede overgreb skal han have truet flere af ofrene og deres nærmeste familier. Oven i hatten skal han have kørt med 205 km/t på en motorvej, truet en betjent flere gange og bragt andres liv i fare ved hensynsløs kørsel efter en flugt fra en retspsykiatrisk afdeling.

Endelig mener anklageren at have bevist, at han filmede to personer, der havde sex, på en privat adresse. Det skete uden deres samtykke.

Stephanie Reby, anklager i sagen, mener ifølge Fyns Amtsavis, at århusianeren bør idømmes forvarring, og som alternativ 10 års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Efter anklagerens mening mangler den tiltalte den selverkendelse, der vil kunne få ham til atstå fra at begå nye overgreb og udgøre en fare for andres liv og helbred.

Anklager: De hyggede sig

Stephanie Reby betegnede det ifølge Fyns Amtsavis som en skærpende omstændighed, at en del af overgrebene er foregået i udlandet, at manden forhindrede nogle af kvinderne i at stikke af og tvang dem til at indtage narko. Hun mener, at forvaring er nødvendig, hvis østjyden nogensinde skal erkende, at han rent faktisk er farlig for omgivelserne.

Mandens forsvarer, advokat Anders Boelskifte, var ikke overraskende meget uenig. Han henviste til, at komplekset indeholder forhold, som blev henlagt for flere år siden.

Efter hans opfattelse, fordi der mangler bevis, forsæt og underbygning. Anders Boelskifte mener, kvinderne deltog frivilligt og at der er tale om påstand mod påstand i forholdene.

Anders Boelskifte mener i følge Fyns Amtsavis, at kvinderne havde 'hygget sig' på de udenlandske hoteller, og at personerne på filmoptagelserne af 'trekanten' i Stenstrup ligefrem poserer foran den tiltalte.