35 års fængsel for drabet på gravid kvinde

En 26-årig mand blev fredag idømt 35 års fængsel for drabet på en gravid kvinde

Aaron McKenzie blev idømt 35 års fængsel for drabet på Kelly Mary Fauvrelle, 20 år for drabet på hendes ufødte spædbarn og tre år for våbenbesiddelse.

Det skriver Metropolitan Police.

Der blev dermed sat et punktum i drabssagen, som har efterladt en familie i en voldsom smerte.

- Den her sag har været en rystende og bekymrende sag for alle de berørte parter. Mine tanker i dag er med Kelly's familie, som har lidt umådeligt tab, siger efterforskningsleder Mick Norman og tilføjer:

- Deres fremtid med Kelly og Riley blev så grusomt taget fra dem, og det er passende, at McKenzies fremtid i dag er blevet taget fra ham.

Hverken den otte måneder gravide kvinde Kelly Mary Fauvrella eller hendes ufødte barns liv stod til at redde, efter den gravide kvinde blev stukket 21 gange. Politifoto

Havde forhold med gerningsmand

Drabet skete tilbage i juni sidste år, hvor den otte måneder gravide Kelly Mary Fauvrelle blev fundet knivdræbt i sin families hjem, efter hun var blevet stukket 21 gange af den 26-årige Aaron McKenzie.

Ambulancefolk forsøgte at redde hendes ufødte søn ved et akut kejsersnit, men hans liv stod heller ikke til at redde, og han døde få dage efter.

Kelly Mary Fauvrelle og Aaron McKenzie havde et forhold, som sluttede kort tid før drabet, hvorfor hun var flyttet hjem til sin familie i london-forstaden Thornton Heath.

Den gravide Fauvrelle blev dræbt i hjemmets stueetage, mens hendes mor, to brødre, hendes søster og søsterens barn befandt sig i husets overetage. De hørte skrig, men da de kom nedenunder, var der intet at gøre for den døende kvinde, og gerningsmanden var væk.

Spillede offer

I dagene efter spillede nu drabsdømte McKenzie et offer, hvor han blandt andet var med på hospitalet, da de kæmpede for at redde kvindens søns liv, og han sørgede over tabet af sin tidligere kæreste.

Undervejs som efterforskningen skred frem blev McKenzie mistænkt, og han blev anholdt af politiet, hvor han indledningsvist indrømmede drabene.

Senere trak han indrømmelsen tilbage, da han mente, at han tilstod under pres. McKenzie blev dog alligevel dømt skyldig i drabet på Kelly Fauvrelle og uagtsomt manddrab på deres ufødte søn 11. juli i år.