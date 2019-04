35 nattebrande efter Paludan-demo

Det forgangne døgn har også været travlt for brandvæsenet i og omkring København.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på sin Twitter-profil.

#HBeredskab har haft endnu et travlt vagtdøgn. 66 udrykninger, hvoraf ca. 35 relaterer sig til uroligheder. Primært i tidsrummet kl. 16-03, bål på gaden, containere og ca. 10 afbrændte biler. Yderligere info på pressetelefon. https://t.co/VOGjE3Ymyr — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 16, 2019

Det var især fra mandag aften klokken 16-03, at der var nok at se til. Her havde beredskabet samlet 66 udrykninger. Omkring 35 af dem relaterede sig til urolighederne.

Opgaverne spændte fra bål på gaden, ild i containere samt udbrændte biler. Cirka ti biler blev brændt af.

Hovedstadens Beredskab dækker også Albertslund, og her var der gang i den mandag.

Det skete i forbindelse med, at unge troppede op i anledning af en bebudet demonstration af Rasmus Paludan. Der blev begået hærværk og kastet med fyrværkeri.

De seneste meldinger tirsdag morgen går på, at Københavns Vestegns Politi anholdt otte personer i forbindelse med urolighederne.