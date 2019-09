36-årig kræves udvist for voldtægter

Anmeldt af sin eks-kone for voldtægter begået i Pakistan og København. Både hustruen og parrets lille barn blev udsat for vold, lyder tiltalen

En 36-årig mand kræves udvist for bestandigt af Danmark, hvis han bliver dømt for voldtægter i Pakistan og i København mod sin tidligere kone.

Han er også tiltalt for vold og trusler mod hende samt for vold mod parrets baby, som dengang kun var tre måneder gammel.

Manden stilles for Københavns Byret mandag. Han nægter sig skyldig.

Under en rejse i Pakistan i 2014 begik den 36-årige, ifølge anklageskriftet, voldtægt mod konen, som ikke ønskede sex, sagde han skulle stoppe og som forsøgte at skubbe ham væk.

To år senere blev kvinden, ifølge tiltalen udsat for en ny voldtægt i parrets lejlighed i København.

Det skete umiddelbart efter en voldsepisode, hvor den 36-årige først vristede parrets barn ud af armene på moderen og kastede den tre måneder gamle baby ned i en seng, som barnet faldt ned fra og slog baghovedet mod gulvet. Det medførte en bule i barnets baghoved.

Derefter trak den 36-årige, ifølge tiltalen, konen ned på gulvet i håret og gav hende flere knytnæveslag i ansigtet, så hun mistede bevidstheden og fik en skade på kæbepartiet.

Truede med 'skandale'

Umiddelbart efter blev kvinden voldtaget, lyder tiltalen. Manden lagde sig ovenpå hende og gennemførte et samleje, selvom hun bad ham om at stoppe og forsøgte at skubbe ham væk.

Den 36-årige er tiltalt for endnu en voldsepisode mod konen, som blev revet i håret og fik flere slag i ansigtet med flad hånd.

Da hun anmeldte manden til politiet for voldtægt og vold, forsøgte han at få hende til at trække anmeldelsen tilbage ved at skandalisere hende, siger tiltalen.

Hvis hun ikke trak sin forklaring til politiet, så ville den 36-årige åbenbare for hendes nye mand og venner, at de to 'havde boet sammen, inden de blev gift'.

Det er ulovlig tvang, når nogen truer med at 'åbenbare privatlivet tilhørende forhold', og samtidig er der tale om vidne-trusler, siger anklageskriftet.