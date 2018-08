36-årig tiltalt: Lokkede, truede, narrede og betalte 16 børn til sex

Udgav sig blandt andet for ung pige og fik drenge til at sende sex-videoer af sig selv

Med penge, gaver eller trusler om at film og fotos af seksuel karakter ville blive lagt på nettet, udsatte en 36-årig mand fra Amager 15 drenge i 13-15 års alderen og en 16-årig pige for en række seksuelle krænkelser.

Det mener Københavns politi i en omfattende sag om blufærdighedskrænkelser, voldtægt og besiddelse af børneporno, der i næste uge starter ved Københavns Byret.

Den 36-årige, der har siddet varetægtsfængslet siden december sidste år, nægter sig skyldig.

Manden fik kontakt med børnene via internettet og lovede ifølge tiltalen for eksempel gaver i form af computerspil, hvis drengene sendte film og billeder af sig selv af seksuel karakter.

En 13-årig dreng fik for eksempel 50 kr. for at sende seks filmsekvenser af sig selv, hvor han masturberede.

'Camilla Hansen'

I et par tilfælde udgav den 36-årige sig falsk for en ung pige ved navn 'Camilla Hansen' og fik på den måde drenge til at sende nøgenfilm, hvor de masturberede.

I tre tilfælde hoppede en 16-årig dreng på fidusen og viste sig på livecam på Skype i den tro, at han havde kontakt med 'Camilla Hansen'.

I stedet optog den 36-årige video-sekvenserne i hemmelighed og gemte dem.

På mandens fire computere og tre harddiske har politiet fundet samlet 11762 fotos og 6724 filmsekvenser med børneporno.

I langt de fleste forhold er den 36-årige tiltalt for blufærdighedskrænkelser af børnene, men den 27. juni sidste år gik han, ifølge tiltalen, skridtet videre, da han forsøgte at voldtage en 17-årig dreng på et hotelværelse i Aalborg.

Da voldtægten mislykkedes, blev drengen tvunget til andre former for sex, mens den 36-årige optog krænkelserne med sin mobiltelefon.

Drengen havde tidligere sendt sex-optagelser af sig selv til den 36-årige, som truede med at offentliggøre dem, og på den måde fik han drengen til at sende flere film og fotos af sig selv af seksuel karakter, lyder tiltalen.

Truslen om offentliggørelse blev også brugt, da han mødtes med drengen på hotellet, hvor han også tilbød ham 500 kr.

Betalte 16-årig pige for sex

Den 36-årige benyttede også hotellet i Aalborg, da han mødtes med en 16-årig pige, som han betalte 1000 kr. for sex. Det er ulovligt at betale personer under 18 for seksuelle ydelser.

Tiltalen omfatter også et forhold med en 16-årig dreng, der besøgte den 36-årige i hans hjem. Her havde han sat et spion-kamera op på toilettet, som skulle filme den 16-årige, når han var på toilettet. Men det mislykkedes, da drengen opdagede kameraet.

Under retssagen vil anklagemyndigheden kræve, at den 36-årige idømmes 'kontaktforbud', så han forbydes at tage kontakt med børn under 18 år via internettet.