36-årig udleveret i sag om 26 hjemmerøverier

I en usædvanlig stor sag om en stribe hjemmerøverier har de kroatiske myndigheder anholdt en 36-årig mand, som er blevet hentet af Sydøstjyllands Politi og ført til Danmark.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag i en pressemeddelelse.

- Endnu en gang kan vi konstatere, at det internationale politisamarbejde fungerer upåklageligt, udtaler politiinspektør Kim Kliver.

- Det gode samarbejde forhindrer, at gerningsmænd eller mistænkte kan gemme sig i deres hjemlande for at undgå straf.

Dermed sidder seks personer fængslet i sagen, der handler om 165 forskellige lovovertrædelser - herunder ikke mindre end 26 hjemmerøverier, 10 frihedsberøvelser og 10 indbrud.

Forbrydelserne er begået på hele Sjælland og i Sydøstjylland fra november 2016 og et år frem.

I november sidste år blev en familie på fem anholdt og varetægtsfængslet, efter at en 22-årig mand blev taget på fersk gerning i forbindelse med et hjemmerøveri i Hvidovre.

Først var de mistænkt for fem hjemmerøverier, så steg antallet til 16, og i dag er de altså mistænkt for 26 hjemmerøverier.

Folketidende.dk har tidligere skrevet, at der er tale om en mor og hendes tre sønner samt en mand. Mændene er 18, 19, 22 og 47 år. Kvinden er 50. Det er uvist, om den senest anholdte er i familie med de øvrige.

- Det er grove hjemmerøverier, hvor primært ældre og svage mennesker er blevet angrebet i deres private hjem. Derfor ser vi selvfølgelig på de her sager med den allerstørste alvor, har Kim Kliver tidligere sagt.

Et af røverierne fandt sted natten til 5. november i landsbyen Busemarke på Møn. En 63-årig mand blev sparket, bundet og truet med et gevær.

Røverne truede desuden med at skære offerets penis af for at få udleveret flere pakker lammekød, en lyserød pengekasse og et antikt spejl.

Herefter blev den 63-årige efterladt i hjælpeløs tilstand og bundet til sin seng, lyder det i sigtelsen.

- Der udestår stadig et efterforskningsmæssigt arbejde, men vi forventer, at vi i løbet af de næste måneder kan aflevere sagen til anklagemyndigheden, udtaler Kim Kliver i torsdagens pressemeddelelse.

/ritzau/