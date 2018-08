37 år senere: Penny fangede sin brors morder på Facebook

Facebook er som bekendt stedet, hvor du kan opstøve dine gamle klassekammerater.

Men det sociale medie kan mere end det.

For britiske Penny Farmer var det nemlig også vejen til endeligt at kunne lukke sin brors mordsag og få sat navn og ansigt på hans morder.

Tilbage i 1978 rejste hendes bror, 25-årige Chris Farmer, med sin kæreste, 24-årige Peta Frampton, rundt i Caribien og Mellemamerika. I Belize mødte de en amerikaner og hans to sønner, som sejlede rundt på en fiskebåd. Aftalen var - ifølge et brev som Peta Frampton sendte til sin familie - at parret skulle sejle med til Honduras.

Skibet, der hed Justin B, lagde fra kaj, men sejlede ikke til Honduras. Efter lidt tid kom det tilbage. Men uden det unge britiske par.

Lig fundet i vandet

I juli 1978 blev deres kroppe fundet i vandet ud for Guatemala. Begge var blevet udsat for tortur, de var bagbundet og forsøgt tynget ned med tunge motordele spændt fast til kroppene.

Politiet i Guatemala gjorde ikke meget og åbnede aldrig en reel efterforskning.

- Guatemala var et tredjeverdensland, og der var ikke nogen reel politistyrke. Der var ingen kommunikation med Storbritannien, fordi de gjorde krav på Belize, som var et britisk territorium, forklarer Penny Farmer til BBC.

Til gengæld sporede britisk politi amerikaneren, som de fandt ud af hed Silas Boston, til Sacramento i Californien. Her blev han udspurgt af den britiske generalkonsul, som var overbevist om, at manden var involveret i mordene, men konsulen kunne ikke finde nogen beviser.

Chris Farmers egen far ringede sågar selv til Silas Boston, men han benægtede kendskab til noget som helst.

Derfra døde sagen fuldstændig de næste mange år.

24-årige Peta Frampton og 25-årige Chris Farmer kom aldrig hjem fra deres mellemamerikanske eventyr. Privatfoto

'Far myrdede mord'

Først i 2015, da Penny Farmer en dag var ude at gå en tur med sin mor, slog det hende: Mon jeg kan finde Silas Boston på Facebook?

Så snart hun kom hjem forsøgte hun - og bingo! Der var han.

Samtidig fandt hun frem til de to sønner, der havde været med om bord på sejlskibet. Og også Silas Bostons femte kone. Hun skrev til dem alle, men fik umiddelbart ikke noget svar.

I stedet kontaktede hun det britiske politi, som tog kontakt til politiet i Sacramento.

Her tog man imod oplysningerne med kyshånd. De havde netop genåbnet sagen om Silas Bostons tredje kones mystiske forsvinden.

I den forbindelse havde sønnerne netop fortalt politiet, at det var en kendt familiehemmelighed, at deres far havde myrdet deres mor.

Samtidig kom det frem, at sønnerne de seneste 30 år havde forsøgt at overbevise politiet om, at de havde overværet deres far myrde Chris Farmer og Peta Frampton.

Hævdede 33 drab

Sammen med Penny Farmers oplysninger åbnede politiet endelig sagen op igen - og ud fra sønnernes vidneudsagn fandt Penny og hendes familie endelig ud af, hvad der var sket dengang i 1978.

- Boston var voldtægtsforbryder. Min bror var i meget slem forfatning og bagbundet oppe på dækket. Peta var nede i kabinen. Jeg behøver ikke rigtigt sige mere. Jeg håber, at folk kan forbinde prikkerne, uden at jeg behøver gå i detaljer, siger Penny Farmer til BBC.

- Det varmer mit hjerte, at selv om Chris havde kraniebrud og flere brækkede knogler, og der var blod over alt på dækket, så forsøgte han fortsat at trøste og berolige Peta ved at fortælle hende, at det hele nok skulle gå. Selv da de var bundet som et par kalkuner og blot ventede på at blive kastet over bord.

Silas Boston fortalte på et tidspunkt sin ene søn, Russell Boston, at han alt i alt havde dræbt 33 mennesker. Hvis det er sandt, gør det Silas Boston til en af de mest dræbende seriemordere i amerikansk historie.

Silas Boston døde i 2017, inden sagen mod ham nåede at gå i gang. Privatfoto

Døde inden dom

Russell Boston hævder desuden ifølge BBC, at hans far også myrdede to andre turister, formentligt her fra Skandinavien. Det spor har FBI dog ikke kunnet komme videre med.

Den 1. december 2016 blev Silas Boston arresteret og anklaget for mordet på Chris Farmer og Peta Frampton.

På det tidspunkt var han både gammel og syg. Han frasagde sig efter anklagen al lægehjælp, og den 24. april 2017 døde han.

- Han tog kujonens udvej. Jeg føler mig snydt. Jeg ville gerne have set ham i retten og fortalt ham, hvordan han ødelagde vores familier, siger Penny Farmer.

Hun har skrevet en bog om sin brors mord, 'Dead in the Water', for at skabe et blivende minde om sin bror.