38 år efter mord: Nu er to anholdt

To pensionister er blevet anholdt, 38 år efter at Carol Morgan blev slået ihjel i Leighton Buzzard, en by lidt nord for London.

Det skriver Sky News og BBC.

Selv om der tilbage i 1981 blev foretaget en hel del anholdelser, kom det endelige gennembrud i sagen om kvinden, der blev dræbt i sin egen butik, aldrig.

Undersøges hvert andet år

Men sagen har hele tiden ligget gemt i politiets arkiver, og onsdag i denne uge blev en 69-årig mand og en 70-årig mand anholdt. De er dog ikke sigtet, men kun mistænkt for drabet på den dengang 36-årige Carol Morgan.

- Vores cold case-enhed gennemgå alle uopklarede mord hver andet år, og Carols sag er ingen undtagelse, lyder det fra politiinspektør, Jerry Waite.

- Det er her et bevis på, at ingen drabsefterforskninger nogensinde bliver lukket, og at vi undersøger alle muligheder selv 38 år efter.

- Stå frem

I samme ombæring henvendte Waite sig til offentligheden i håbet om, at vidner ville stå frem, til trods for at forbrydelsen blev begået for næsten 40 år siden.

- Jeg håber, at enhver, der har information, har rygraden til at stå frem.

- Enhver detalje uanset størrelsen kan være afgørende, lyder det fra Waite ifølge Sky News.

Carol Morgan døde efter at være blevet slået gentagende gange med et skarpt og tung objekt. Et objekt, som politiet aldrig har fundet.

