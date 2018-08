38-årig benægter drab på polak - men indrømmer vold

En 38-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet for at have dræbt en 43-årig polsk mand på Amager.

Den 38-årige nægter sig skyldig i drab, men indrømmer at have begået vold. Det kom frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret, som dommer Peter Lind Larsen bestemte skulle holdes for lukkede døre.

Politiet fandt onsdag morgen liget af en 43-årig mand i vandet nær Christmas Møllers Plads på Amager i København.

Ny mand anholdt for drab - tre andre er løsladt

Ifølge politiets sigtelse er manden blevet dræbt af blandt andet slag og spark. Af sigtelsen fremgår det også, at der har medvirket flere end den 38-årige. Men disse personer er uidentificerede.

Netop når der er formodning om medgerningsmænd på fri fod, er det sædvanen, at retsmøder bliver holdt for lukkede døre. Det sker, så medgerningsmændene ikke har mulighed for at justere deres forklaring efter, hvad der måtte komme frem under retsmødet.

Den 38-årige blev anholdt onsdag aften. På det tidspunkt havde politiet allerede anholdt tre personer, men de blev løsladt kort før anholdelsen af den 38-årige. De havde med andre ord ikke nogen andel i drabet, vurderer politiet.

Dommer Peter Lind Larsen vurderede, at der foreligger en såkaldt begrundet mistanke mod den sigtede mand.

Samtidig vurderede dommeren, at manden ville kunne påvirke politiets videre efterforskning, hvis han er på fri fod. Derfor valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger.