38-årig erkender drab på taxavognmand

En 38-årig mand erkender i et grundlovsforhør i Retten i Herning at have dræbt en taxavognmand i Gullestrup ved Herning

En 38-årig mand har i et grundlovsforhør i Retten i Herning torsdag erkendt at have dræbt den 51-årige taxavognmand Peter Schnack i Gullestrup ved Herning.

Det skriver TV Midtvest.

Den 38-årige er hovedmistænkt i sagen og erkendte i retten af have begået drabet alene.

Manden afviser samtidig at have begået drabet sammen med en 48-årig kvinde, der også er anholdt og sigtet i sagen.

Hun blev onsdag varetægtsfænglset i 14 dage for medvirken til drab. Hun nægter sig skyldig.

Hvilken relation, der er mellem den 48-årige kvinde og offeret, har politiet ikke ønsket at oplyse.

Stukket flere gange

Forbrydelsen skal være sket i tiden mellem 5. og 14. juli.

Tirsdag morgen henvendte en bekendt til offeret sig til politiet, fordi vedkommende ikke kunne komme i kontakt med Peter Schnack.

Taxavognmanden blev derefter fundet død i et rækkehus i Lupinens Kvarter i Gullestrup.

Den 38-årige meldte sig selv hos politiet onsdag, efter at Midt- og Vestjyllands Politi havde efterlyst ham med navn og billede.

I Retten kom det onsdag frem, at offeret Peter Schnack blev stukket flere gange med kniv.

Grundlovsforhøret blev afviklet bag lukkede døre, fordi der er vidner i sagen, som ikke skal have mulighed for at afstemme deres forklaringer.

