38-årig får fængselsstraf for vold ved Paludan-demo

Manden idømmes ni måneders ubetinget fængsel for blandt andet vold, har Københavns Byret onsdag besluttet

En 38-årig mand idømmes ni måneders ubetinget fængsel for vold mod politiet og grov forstyrrelse af ro og orden på et offentligt sted i forbindelse med optøjerne ved en demonstration på Nørrebro i København 14. april.

Det har Københavns Byret onsdag besluttet.

- Han er dømt efter anklageskriftet, siger anklager Kasper Sørensen.

Demonstrationen på Nørrebro blev afholdt af stifter af det islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan.

I anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, fremgår det, at den 38-årige sammen med en række andre personer blandt andet har kastet sten eller lignende genstande efter politiet.

En politiassistent kom til skade, da vedkommende blev ramt af en brosten og noget glas på halsen.

Demonstrationen medførte en del optøjer, hvor en gruppe personer kastede forskellige genstande mod ordensmagten og satte ild til containere.

Politiet måtte bruge tåregas.

I forbindelse med optøjerne blev to personer i juni og juli dømt for vold.

En 17-årig dreng fik otte måneders ubetinget fængsel samt en advarsel i medfør af udlændingeloven for blandt andet vold mod tjenestemand, mens en 26-årig mand blev idømt et års ubetinget fængsel for samme.

Urolighederne opstod, efter at Rasmus Paludan havde afholdt demonstration på Blågårds Plads i København.

Adskillige personer blev anholdt i forbindelse med optøjerne, men flere blev efterfølgende løsladt igen.