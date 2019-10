38-årig fængslet: Delte nøgenbilleder af fem-årig på nettet

En 38-årig mand er her til formiddag ved retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i en sag omkring deling af nøgenbilleder af et kun fem-årigt barn.

Retsmødet er holdt for lukkede døre, hvorfor anklageren i sagen, Henning Sørensen, ikke vil oplyse i detaljer om sagen.

- Men manden er sigtet for, at have optaget cirka 70 billeder og en video af pigen. Dette materiale har han efterfølgende delt på nettet via Tor-netværket. Det er sket i maj i år.

- Det er sket på mandens bopæl et sted i Sønderjylland, fortæller anklageren.

Han vil ikke fortælle, hvordan den sigtede i følge politiets opfattelse er kommet i kontakt med den fem-årige, ligesom han heller ikke vil oplyse, hvordan den sigtede forholder sig.

- Hans stillingtagen blev først behandlet efter, at dørene blev lukket, fortæller anklageren.

Men den sigtede kærede ikke fængslingen, fortæller anklageren.