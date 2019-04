38-årig mand i voldsom ulykke: Reddet af civile

En 38-årig mand fra Frederiksberg blev fredag eftermiddag hårdt kvæstet i en alvorlig færdselsulykke på Kystvejen i Gentofte nord for København.

Ulykken skete, da en 18-årige mand ikke overholdt sin vigepligt.

Sekundet efter tørnede den 38-årig motorcyklist ind i siden af bilen. Ifølge 112-opkaldet lå manden stille på asfalten efter sammenstødet.

Hårdt kvæstet blev han fragtet til Rigshospitalet.

Læge i nærheden

Men motorcyklisten var formentlig ikke sluppet fra ulykken med livet i behold, hvis ikke det havde været for den førstehjælp han fik af en civil sygeplejerske og en civil læge, der befandt sig nær ulykkesstedet.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

- Både en civil sygeplejerske og en civil læge når at ankomme til stedet, inden den 38-årige mand bliver sendt afsted til Rigshospitalet. Han blev kørt til traumeafdelingen med politieskorte, hvor han stadig ligger, siger han.

Politiet oplyser, at den 18-årige fører af bilen er blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

Politiet håber at kunne afhøre motorcyklisten, såfremt han kommer sig over sine skader.