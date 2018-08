38-årig sigtet for seksuel krænkelse af seks-årig pige

En 38-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage og sigtet for at have blufærdighedskrænket en seks-årig pige

En 38-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 14 dage ved Retten i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på deres Twitter-profil.

Den 38-årige fra lokalområdet er sigtet for blufærdighedskrænkelse af en seks-årig pige i Lystrup ved Aarhus. Ved dagens grundlovsforhør nægtede manden sig skyldig og kærede kendelsen om varetægtsfængsling.

Søndag aften modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde krænket en seks-årig pige seksuelt i i et grønt område ved Elstedhøj i Lystrup ved Aarhus.

På baggrund af flere vidneudsagn og forklaringer blev en 38-årig mand anholdt for at have krænket pigen samme dag.

I mandags blev den 38-årige også fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus, men her blev den 38-årige tilbageholdt i tre gange 24 timer, da politiet skulle klarlægge omstændighederne omkring episoden.

Det var under videoafhøringen af den seks-årige pige, at politiet mente, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden.