39-årig blev skudt for øjnene af gravid kæreste

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Mordet på en 39-årig mand i Helgolandsgade i København tirsdag ligner en målrettet likvidering.

Morderen skød den 39-årige danske mand på tæt hold i hovedet. Det skete for øjnene af hans gravide afrikanske kæreste, som der ikke blev skudt imod.

Efter drabet flygtede morderen formentlig sammen med en medgerningsmand i en Audi stationcar.

Bilen, der var meldt stjålet, blev kort før klokken 14.42 stukket i brand i Høje Taastrup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den formodede flugtbil blev brændt af i Høje Taastrup efter drabet. Politiet efterlyser vidner, der har set gerningsmændene i området ved Bondehøjvej og Klevehøjvej. Foto: Kenneth Meyer

Politiet efterlyser vidner, der har set personer i forbindelse med flugtbilen ved Bondehøjvej og Klevehøjvej i Høje Taastrup eller undervejs fra gerningsstedet på Vesterbro mod Høje Taastrup.

Så pistolmand flygte efter drab

Ifølge to vidner, som Ekstra Bladet har talt med, var drabsmanden maskeret med en 'halsedisse', som han havde trukket op for ansigtet. Men han beskrives som 'mørk indvandrer'.

Vidnerne fortæller også, at der sad en medgerningsmand og ventede bag rattet i den sorte Audi. Han beskrives som 'en stor bred mand', ligeledes 'indvandrer'.

Andre vidner fortæller, at de hørte fem-seks skud.

Obduktionen af den 39-årige foregår i øjeblikket på Retsmedicinsk Institut, og politiet kan ikke oplyse om antallet af skud.

Efterforskningsleder Brian Belling siger til Ekstra Bladet, at politiet ikke har lagt sig fast på et motiv til drabet. Umiddelbart er der ikke noget i den 39-åriges liv eller fortid, der virker som et motiv.

- Vi har et stort efterforskningsarbejde foran os, siger Brian Belling, der betegner drabet som 'målrettet'.

Der var en række chokerede vidner til skyderiet. Den 39-årige blev ikke erklæret for død på stedet, men kørt til Rigshospitalets traumecenter, hvor han blev erklæret for død.

I går talte Ekstra Bladet med et 25-årigt vidne, der skyndte sig ud på gaden for at se, om der var ringet efter hjælp eller om han kunne hjælpe med noget.

Men på det tidspunkt var der allerede en i gang med at ringe, mens en anden var i gang med at hjælpe manden.

- Jeg var helt tæt på. Jeg hørte ham trække vejret meget dybt. Han hev efter vejret, fortalte vidnet.